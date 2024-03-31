殲15D刷海軍塗裝或已服役　將成航母福建號艦載機

內地官媒近日在某軍事節目中，公開殲15D電子戰機的畫面，該戰機採用典型的海軍灰塗裝，外界認為殲15D接近或已經服役，不久後將會出現在航空母艦福建號的甲板上。作為一款攻擊性戰機，殲15D服役意味着航空母艦的任務也從原先的艦隊防空轉向了遠洋進攻。

有報道指，在官媒曝光殲15D前，解放軍只有一款造價相當昂貴的電子戰飛機殲16D，但因殲16沒有艦載機版本，所以航母缺少一款電子戰機。畫面顯示，殲15D的機翼下配備了類似殲16D的兩個吊艙。報道介紹，殲15D的機身多個部位還增加了一些專用的新型電磁信號收集與對抗天線。

內媒分析，殲15D電子戰機的目標是美國海軍E/F-18F咆哮者電子作戰機，具有非常強大的戰鬥力，聲稱能夠擊落第五代隱形戰鬥機。另因殲15D靠自身動力，在「滑跳起飛」（Ski-Jump）的遼寧艦或山東艦上起飛較吃力，有分析人員認為有「電磁彈射系統」（EMALS）裝置的福建號較適合這款具有空對海打擊和電子對抗力的多用途戰機。