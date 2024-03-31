女子健身私照未經允許下　被教練私發賣廣告

內媒周日（31日）報道，河南漯河吳女士2022年7月購買了健身私教課，當時私教拍下自己私密照並許諾不會發給任何人，惟吳女士上周三（27日）卻發現自己的私密照被私教發在網店上的評論區做廣告。她要求私教刪除卻遭到對方辱罵威脅，目前已報警處理。

吳女士近日無意中發現有關照片，於2022年11月被發布在該健身機構在某平台的評論區，隨後她留言要求刪除評論，並把截圖發給於姓教練，問圖片是誰提供的。聊天記錄顯示，於教練承認吳女士的照片為她所提供，但稱照片沒有露臉。但吳女士認為，於教練此舉嚴重侵犯了自己的肖像權、隱私權。

內媒記者聯絡到於教練，她否認照片是她提供、傳播，但承認照片是她拍攝。「照片是誰發的我不知道，不是我傳出去的。圖片沒有露臉，我連照片上是誰都不知道，怎麼證明圖片上的人就是她（吳女士）？」此外，記者查詢上述健身房在相關平台的評論，發現發布吳女士照片的評論已被刪除。

四川一上律師事務所合夥人林小明律師表示，根據《民法典》規定，「肖像是通過影像、雕塑、繪畫等方式在一定載體上所反映的特定自然人可以被識別的外部形象」，雖然自然人整體外貌形象均可作為肖像內容，但如果該照片沒有披露面部等容易被他人識別的特徵，很難確定於教練侵犯了吳女士的肖像權。