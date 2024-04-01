私人車位屢被佔 　業主憤而用焊條封堵蹭位車

內媒周日（3月31日）報道，黑龍江哈爾濱男子李先生早前花15萬（人民幣，下同，約16.2萬港元）買入私人車位，但車位多次遭人佔用。李男忍無可忍下，上周三（3月27日）僱人用焊條封堵一輛佔用其車位的白色休旅車。白色車車主被封堵2天承認佔車位不對，自行將焊死的圍擋拆除，駕車離開。

據悉，事發車位在哈爾濱道裡區群力街道恒大雅苑二期的地下一層，屬於李先生的私家車位。在上周三，李先生請師傅用鐵皮焊條作為圍擋，將佔其車位的白色車封堵。李先生表示，冰凍三尺，非一日之寒，白色車此前多次霸佔其車位，對方更質問他「你是誰」，態度非常不友好，令他被迫採取維權行動。

白色車主上周五（3月29日）在業主群發信息稱：「我這麼佔你車位是不對，但我們可以協商。你現在圈住我的車已超過24小時，這是違法的，你若再把它不解開的話，我就要給它去拆除了。」李先生的朋友指出，在當日晚上9時，白車車主強行將焊條破壞掉。記者聯繫物管公司，對方證實李先生的私家車位被佔，白車車主做法不合理。

事件引發網友關注，有人力挺李先生，「幹得漂亮！應多焊幾個欄杆及改用鋼筋」。知名律師曾慶鴻受訪指出，白色車主未經李先生的允許，擅自佔用其私有車位的行為，已然構成侵權。李先生當然有權要求對方停止侵權、排除妨害，甚至於賠償損失。