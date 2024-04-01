最高法：被狗隻嚇到受傷　狗主亦需擔責

內媒周日（3月31日）報道，最高人民法院近日發布飼養動物損害責任典型案例，其中提到，狗隻靠近他人吠叫、聞嗅或者追逐他人等行為、而引起他人恐慌進而產生身體損害，狗隻飼養人、管理人亦要承擔賠償責任。

報道指，人民法院案例庫目前一共收錄了4宗飼養動物侵權責任案例。另外3宗案件的裁判要旨分別為：動物飼養人或者管理人任由未成年人單獨遛狗致人損害，違反了動物飼養管理規定，除被侵權人對損害的發生存在故意外，飼養人、管理人承擔全部賠償責任；禁止飼養的烈性狗、大型狗等危險動物造成他人損害，動物飼養人或者管理人以被侵權人、第三人存在故意或者重大過失為由，主張不承擔責任或者減輕責任的，人民法院不予支持。

另外，認定被狗隻咬傷注射瘋狗症疫苗是否與終止妊娠間因果關係時，除依賴鑑定、醫學結論，還應考量一般社會認知並兼顧社會倫理，注重裁判結果的社會價值引導，原則上認定狗隻致人損害後注射疫苗和終止妊娠之間存在因果關係，終止妊娠產生的損害應由侵權人賠償。

內媒指出，民法典第一千二百四十七條規定，禁止飼養的烈性狗等危險動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任。根據刑法，飼養的狗隻傷人後，若受害者傷情達到了重傷或重傷以上，狗主涉嫌過失致人重傷罪或過失致人死亡罪。該罪最高判處７年以下有期徒刑。