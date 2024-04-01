男子上相親節目走紅　被揭已婚兼領證後向妻子道歉

河南開封一名男子劉某近日登上當地相親節目「王婆說媒」時，向一名女子表示自己「為愛」願意辭掉工作去四川，相關視頻走紅網絡。詎料劉某的妻子薛某上周六（3月30日）在網上曬出結婚證，指自己在海外得知丈夫於舞台上相親，情緒十分崩潰。劉某翌日（3月31日）表示已向妻子道歉，並向相親女子解釋事情的原委。

周日凌晨，薛某向記者表示，自己和丈夫劉某關係一直很好，「現時我在日本留學，而且我們都已經商量好，我四月份要回國，年底訂婚，兩家都已經在溝通準備明年辦婚禮」。薛某表示，為了能給男方一個保障，所以出國前兩人偷偷把結婚證先領了。她質疑說：「為甚麼他（劉某）能跑去相親？而且就算說是為了熱度、為了流量你去相親的話，那你是不是應該提前告知一下你的妻子呢？我甚麼都不知道。」

劉某之後向記者承認已婚，並對上台相親的行為表示抱歉，「我倆本來是商量好年底要結婚，她在日本上學我想讓她盡快回來，她有點不太情願。前天晚上和她視頻聊天時吵架，我就說你要是不回來，我就上台當個顯眼包，結果沒想到事情發酵成這樣」。他聲稱，自己本意是想讓妻子盡快回國，如今已向妻子正式道歉。