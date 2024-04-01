345萬新台幣單位竟是漏水法拍屋　法官判賣家全額退還

台灣高雄一名顏姓男子早年以345萬元（新台幣，下同，約84.5萬港元），向李姓屋主買下一間20多年樓齡中古屋，成交後才發現屋內一下雨會嚴重漏水。經鑑定減損及修復費用逾50萬元（約12.2萬港元），最後提告要求李男解除契約、退還購屋全額。高雄地院傳喚李男前鄰居作證，證實該屋原來是法拍屋，判李男需解除契約、退還顏男345萬元。

2017年11月，顏男看中前鎮區某處中古屋，和李男接洽後甚是滿意，雙方協議以345萬元成交。隔年6月顏男入住時碰上雨季，竟然發現客廳、廚房、3間房間、2間浴室、走廊之天花板、牆壁均嚴重漏水。顏男氣得要求李男負責修繕，但對方一直置之不理，顏男全家只好另花每月2萬元（約4,900港元）租屋。

顏男認為李男不老實也不肯負責，提告要求解除契約、退回購屋全額。李男辯稱，該屋根本沒有瑕疵，就算有瑕疵，也可能是顏男買下後、使用不當或老舊、地震等原因才導致。法官找來建築師公會鑑定，該屋外牆與屋頂防水性能明顯老化，漏水已久。但鑑定時已經是2023年5月，無法判定漏水何時開始，但可排除是交屋後、顏男使用不當所致。

法官發現，李男另與隔鄰因佔地問題、正在打官司，出庭時曾表示，該屋本來是法拍屋，屋況很爛，特別是屋頂破損不堪，原本想要搭鐵皮屋，但擔心被拆便作罷，最後僅施作屋頂防水和室內裝修。法官認為，基於相關證人證詞及鑑定報告，可證明該屋交屋前確實就存在漏水瑕疵，顏男要求李男解除契約、退還價金合理，判李男需賠償顏男，可上訴。