上網搜尋中獎發票盜領6600元新台幣　男子囚1年

台灣一名在便當店工作的邱姓男子，早前與友人小范、小白發現可用財政部之統一發票兌獎APP掃描電子發票上QR CODE兌獎，不必使用實體發票，於是將APP綁定銀行帳戶後，由小范、小白幫忙在網上搜尋民眾上傳的中獎電子發票證明相片，一共盜領6,600元新台幣（約1,617港元），最終遭檢舉。邱男被新竹地院以3人以上共同詐欺取財罪處有期徒刑1年，沒收犯罪所得。

邱男與友人得知以手機使用統一發票兌獎APP，掃描電子發票上QR CODE，即可依據QR CODE內含發票號碼資料轉存到兌獎APP中，並自動進行統一發票兌獎，而如有中獎發票，中獎金額會自動轉入綁定兌獎APP個人金融帳戶內，不需持實體發票進行兌獎。

邱男用手機下載兌獎APP後，使用兌獎APP「我要領獎－快速領獎」功能兌獎及以綁定帳戶領取中獎獎金。3人從2020年9月至同年12月止，以網上搜尋及掃描5名被害人以及多名不詳人士上傳的中獎發票相片QR CODE，佯裝為發票持有人以兌獎APP逕行領獎，邱男再提領現金與小、小白平分。

新竹地院法官認為，邱男不知守法慎行正道取財，竟意圖不勞而獲詐領中獎發票獎金，侵害被害人等之財產法益及財政部管理資料發放獎金之正確性，非但助長原已猖獗之詐騙歪風，致使無辜民眾受有財產上損害，亦造成執法機關不易查緝犯罪行為人之真實身份，更增加被害人求償上之困難，依例判刑及沒收犯罪所得。