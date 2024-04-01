素食餐廳再多2人現米酵菌酸　薛瑞元料上一批粿條釀禍

台灣「寶林茶室」食品中毒案持續蔓延，目前已通報31宗病例，其中2人死亡，5人需入住ICU病房。衞福部長薛瑞元周一（4月1日）表示，再從兩名患者的樣本中檢出毒素米酵菌酸，目前已累計有14人，樣本來源包括死者、留院患者和返家休養者。此次食安事件已被定調為米酵菌酸引起，薛瑞元認為，雖食材均未檢出米酵菌酸，但「粿條」仍是可能的禍源。

針對毒素米酵菌酸來源問題，食藥署數日前曾稽查信義區分店帶回35件食材樣本，該批採驗的粿條是新的一批食材。薛瑞元周一表示，均未檢出米酵菌酸，但判斷應是已用完的上一批粿條有問題，但是否與廚師操作有關，都需待調查結果研判。有專家日前表示，米酵菌酸的病原體已在大陸落地生根，而台灣首現相關的群聚病例，毒素是否因此輸入。薛瑞元強調，毒素不可能漂洋過海，實驗室內除了有標準品，也不是在實驗室內製造出來，在一般食物和食材出現，並非故意添加。

由於涉事寶林分店位於百貨公司的美食廣場，台北市政府相關部門，開展全市大賣場、百貨公司美食廣場稽查，在完成檢視的39間食店，發現其中16間未有妥善覆蓋食材及煮食衞生環境有缺失，有一間未有投保產品責任保險。市衞生局亦巡查9間同樣使用與寶林茶室相同供應商的食店、銷毀並下架超過300公斤粿條類產品。警方另於上周六（3月30日）曾約談寶林茶室信義店的廚房助理、清潔公司、餐廳外場人員等8名證人，其中1名外場員工疑似有短暫接觸過食材，若有疏失，未來不排除會轉為被告。