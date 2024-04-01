中緬警方聯合行動　移交352名中國籍電訊詐騙犯

內媒周一（4月1日）報道，中緬警方首次在緬北木姐地區開展聯合打擊行動，抓獲807名實施跨境電訊網絡詐騙的疑犯。其中，緬甸籍疑犯455名，中國籍疑犯352名。按照雙方協定，中國籍疑犯於周日（3月31日）移交中方，緬甸籍疑犯由緬方處理。

報道指，去年以來緬北電訊網絡詐騙犯罪形勢明顯好轉，但緬北木姐地區仍有部分詐騙集團心存僥倖、頂風作案。公安部與緬甸警察總部開展多輪會談磋商，決定開展聯合打擊行動。近日雙方展開抓捕行動，抓獲幕後金主、組織頭目和骨載21名，在逃犯罪嫌疑人51名，現場繳獲一大批電腦、手機、詐騙話術腳本等作案工具。全部中國籍疑犯及涉案證據物品已通過雲南瑞麗邊境口岸順利移交中方，公安部已部署安徽、江蘇等地公安機關將犯罪嫌疑人有序押回，全力開展案件偵辦工作。

公安部有關負責人表示，電訊網絡詐騙犯罪已成為全球性打擊治理難題，加強國際警務執法合作是大勢所趨。中國警方將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，持續深入開展聯合打擊行動，切實維護人民群眾生命財產安全。