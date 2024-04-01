採耳店無證診療被罰22萬人民幣惹議　官方撤回強執申請

四川宜賓市一間採耳店因被當地監管部門認定為擅自開展診療活動，被處罰款22萬元（人民幣，下同，約23.8萬港元），被質疑是「小過重罰」。輿論發酵後，有關部門向法院撤回強制執行申請，並對案件啟動內部復查。

去年3月，涉事耳部護理店女老闆李家英以加盟方式，在四川省宜賓市翠屏區開了一家耳部護理店，主做採耳和耳部理療。但開業不到半個月，健康局稱李家英門店提供的服務屬診療活動，而非大眾理解的一般性普通採耳行為，責令其停止執業。李家英說：「我將液體滴入耳朵是為給顧客體驗；使用內窺鏡是為掏耳朵；雲刀是採耳工具。」

《基本醫療衞生與健康促進法》規定，未取得醫療機構執業許可證擅自執業的，處違法所得5倍以上、20倍以下罰款。涉事門店收入為2,000元（約2,165港元），按照規定，不足1萬元（約1.08萬港元）按1萬元計算，宜賓市翠屏區衞生執法大隊最終對李家英的門店予以11萬元罰款。由於李家英未按時繳納罰款，再加罰11萬元（約11.9萬港元），她共計需繳納罰款22.2萬元（約24萬港元）。

事件曝光後，網民普遍認為是「小過重罰」。也有人認為，如果真的是非法行醫，這樣的處罰不過分，畢竟人命關天。當地衞生健康局周日表示（3月31日），已向區人民法院撤回強制執行申請。李家英對此表示滿意，並希望衞生執法部門看在她社會危害性不大，堅持首犯不罰原則，能對她的處罰重新作出決定。