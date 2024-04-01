被勸戴罩持刀殺店員　紙雕師二審逃死遭高院撤銷

台灣桃園市龜山區知名紙雕師蔣嘉凱，2021年新冠疫情警戒期間，由於不滿蔡姓便利店員勸其戴口罩，回家換裝取刀後折返店舖殺害對方。案件一審依殺人罪判處死刑，二審改判處無期徒刑，上訴後，最高法院撤銷無期徒刑判決，發回高院更審。

最高法院認為，二審認定蔣男是自首但不減刑但未說明理由，且他的醫院鑑定報告有2份，二審採用對蔣有利的鑑定結果，但沒有說明對蔣不利的鑑定報告為何不可採的理由，此外，二審量刑調查程序違背法律規定，因此發回更審。

在2021年11月21日，蔣嘉凱未佩戴口罩下前往住處旁之便利超商，經蔡姓店員政府公告防疫措施要求其佩戴口罩，並告以未佩戴口罩將無法為其結帳，他於是返回其住處佩戴口罩。蔣第2次到超商消費結帳時，與蔡姓店員發生爭執，他因對蔡的言行心生不滿。

蔣男先示意蔡上前隨之步出超商，在行走過程中取出隨身藏放之彎刀，轉身用彎刀猛刺向蔡的胸部1刀，蔡抵禦並後退至超商之過程，他再以彎刀猛刺蔡的胸部7刀，蔡經救護人員獲報後到場施救並送醫，到院前已因13處銳器傷大量出血死亡。