失散25年獄中團聚　夫婦與在囚兒子拍全家福

內地夫婦袁先生和周女士25年前在貴州省貴陽市與年僅3歲的兒子失散，之後兩夫婦踏遍天南地北尋找兒子。直至去年底廣東茂名公安經DNA比對，確認在押罪犯阿文（化名）就是袁先生夫婦的兒子。在獄方協助下，袁先生夫婦日前終於在肇慶監獄與兒子團聚，並拍下一張珍貴的全家福。

1999年11月9日，阿文在貴陽的出租屋門口走失後，袁先生夫婦先後到過貴州、湖北、新疆、河北、廣東等5省區尋子，通過公安機關留下DNA採集血液樣本，又通過平台發布消息，卻無功而返。去年11月下旬，廣東茂名公安聯合貴州貴陽公安經過DNA比對，發現廣東省肇慶監獄在押罪犯阿文（化名）極可能是袁先生夫婦的兒子。同年12月，肇慶監獄與茂名公安完成阿文的血液採樣並完成DNA復核比對，確認阿文與袁先生夫婦的親子關係。

看到監獄提供自己兒時走失前的照片時，阿文逐漸接受自己與親生父母失散的事實。終於在上周二（3月26日），在肇慶監獄民警和茂名公安民警的共同見證下，阿文在監獄會見室與父母重聚，三人緊緊摟在一起失聲痛哭。監獄民警還為阿文提前準備好一身便裝，讓三人拍攝一家全家福。阿文對父母承諾，一定好好改造，不會辜負警方替其找到親生父母。