6男酒後騷擾女客人　海口歌舞廳爆毆鬥

海南省海口市日前傳出多人毆鬥的影片，有消息稱此事因男子伸「鹹豬手」而起。海口市公安局美蘭分局周日（3月31日）深夜發通報稱，6名男子在歌舞廳酒後騷擾女客人，遭其他在場客人制止時引發衝突。

網傳影片顯示，多名赤裸上身的男子發生毆鬥，有人頭部、胸前等部位流血，有人倒地不起，醫護人員在場替各人進行救治。據了解，事發於海口市美蘭區三江鎮。上周六當地警方對內媒表示，事件中有人受傷，目前已有4人出院，未有人死亡。經初步調查，引發衝突的一方喝了酒，非外地遊客。

海口市公安局美蘭分局上周日在通報中表示，上周五（3月29日）晚上11時許，警方接報稱三江鎮某露天歌舞廳有人打架，民警到場調查發現，當晚9時許，年齡由25至43歲的6名男子到該歌舞廳喝酒後騷擾女客人引發爭執，保安員王某勸阻時遭到其中一名鄭姓男子推撞。現場2名客人王某林、王某強上前制止與鄭某等人發生衝突，造成雙方不同程度受傷，各人送院醫治後已無大礙。目前，鄭某等人已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。