賴清德今聽國防簡報　或破例視察衡山指揮所

台灣正副總統當選人賴清德與蕭美琴周二（2日）會到台國防部，聽取機密簡報。台軍方消息指，國防部向賴清德報告後，將安排他進「山洞」，視察俗稱衡山指揮所的戰時台軍聯合作戰指揮中心，這也是歷次政權交接、準總統聽取國防機密簡報後到衡山指揮所的首例。

台媒認為，台國防部用意應是讓賴清德了解當前兩岸軍事情勢嚴峻，但軍方均能掌握大陸軍事動態。2016年政權交接，當時的總統當選人蔡英文是在4月14日聽國防機密簡報，但國防部並未安排她進衡山指揮所，而是在她就任三軍統帥後才進洞視察。這次賴清德聽取國防簡報的時間，亦比蔡英文早了12天。

國民黨立委賴士葆周一（1日）質詢指出，賴清德這次聽簡報的時間微妙，過去都是先確定新任行政院長、國安會秘書長後再聽，但這次卻提早，某種程度似乎有力挺台防長邱國正的意味。邱國正回應稱，沒發現歷任總統聽簡報有前後問題，報告重點不外乎建軍工作、未來方向等，強調早晚一定要交差。另有知情人士透露，賴清德新內閣首波人事將在清明連假後公布，行政院長人選方面總統府秘書長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰、文化部前部長鄭麗君等人皆被點名。