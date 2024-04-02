內地各地已組建數據機構　加快一體化算力網建設

首次全國數據工作會議周一至周二（1日至2日）在北京召開，國家數據局指各地現已完成相應數據機構組建。相關負責人會上明確，交通、教育、氣象等領域公共數據基礎好、質量高、管理相對規範，要讓這些數據「供得出、流得動、用得好」，並強調要推進數據要素市場化配置改革，加快全國一體化算力網建設。

國家數據局去年10月正式掛牌後，各地因地制宜推進改革，31個省區市和新疆生產建設兵團均已完成機構組建，其中獨立設置機構的有26個，加掛牌子的有6個。北京等21個地區還將數字政府建設納入數據工作範圍，機構職能延伸到公共數據的生產和採集環節。總體來看，縱向聯動、橫向協同的數據工作體系基本形成。

當局表示，支持各地區各部門加快公共數據開發開放力度，一體化推進公共數據共享、開放和授權使用，平衡好公益性和市場化的關係，分別推動公共數據產品和服務實行有條件無償和有償使用，將明確公共數據授權營運的合規政策和管理要求。機構預測，未來數年內地算力需求增速可能高達每年30%以上，當局擬循多方面推動全國一體化算力網建設，解決算力供給不足、資源分布不均等問題。