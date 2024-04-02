美在台協會主席頻訪台　藍營：美不信任賴清德

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格周一（1日）開展上任後第5度訪台，除了會見台灣總統蔡英文，也與台總統當選人、副總統賴清德會晤。賴清德歡迎她再度訪台，並誠邀她參加5月20日舉行的就職典禮。羅森伯格強調，台海和平穩定攸關台美共同利益。

羅森伯格致詞時表示，很期待跟賴清德及其團隊交流，以及在他就職後共同加深並拓展美台關係。她指出，台海和平穩定是美台之間非常重要、共享的優先事項，最近台灣不管是在兩岸還是區域內，都有非常負責任而且務實的表現，希望賴清德之後也會維持區域和兩岸現狀。藍營就此拋出「疑賴論」，認為美方對賴清德還不夠信任，才赴台盯場。另有學者解讀，美方想了解賴清德的下一步，確保兩岸衝突不會升溫。亦有分析指出，台前總統馬英九也在此際訪陸，顯示中美正共管台海危機，避免緊張局勢失控。

另外，現任香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院長鄭永年上月28日出席博鰲論壇南海分論壇時，針對中美關係及南海博弈等議題表示，雖然很多人主張要幫助美國人讀懂中國，以減少對華誤解，但實際上中國人更要讀懂美國，但現在中國人並不懂美國，沒有很好地理解，如帶着情緒跟美國博弈，容易被牽着鼻子走。