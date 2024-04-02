東南亞態勢報告　首次更多人選邊站中國

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院亞細安研究中心周二（4月2日）發布《東南亞態勢報告：2024》。報告分析了東南亞對中美兩國的觀感與信任度，今年有過半受訪者在中美之間選邊站隊時，選擇了中國。這是該調查進行多年來，選擇中國的人數首次超越美國。

有1,994名來自亞細安十國的學界與智庫、商界、民間組織、NGO與媒體，政府部門，以及區域與國際機構的人士參加調查。大國在東南亞的影響力方面，中國在東南亞的經濟影響力今年再微降至59.5％，但與其他國家相比，其經濟影響力依遙遙領先。今年認為美國在區域最具經濟影響力的受訪者比率，則由10.5％升至14.3％。

若要在中美之間選邊站，今年有更多受訪者選擇中國，是2020年調查增設這條問題以來，中國首次超越美國，惟中國只比選擇美國的多1個百分點。在政治與戰略影響力方面，認為中國最具影響力的受訪者比率從去年的41.5％，微升至43.9％；美國則由去年的31.9％後，下滑至25.8％。

此外，調查顯示東南亞國家對大國的信任度全面下滑，對日本是唯一例外。日本繼續穩坐東南亞最信任大國之冠，其後依序為美國、歐盟、中國和印度。美國雖然是東南亞國家第二信任的大國，但信任度從去年的54.2％銳減至42.4％。南海局勢則加劇亞細安國家對中國的不安。除老撾外，亞細安的每個國家中，不信任中國的人都比信任的多。其中，對華不信任度最高的是菲律賓、緬甸和越南。