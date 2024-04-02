南昌3人遭大風捲出窗外　房屋品質引關注

內地南方地區近日強對流天氣頻繁，中央氣象台連續3天發布強對流預警，周二（4月2日）發布強對流天氣黃色預警，局部地區風力可達11級以上，預計主要影響時段為周二午後至夜間。江西省南昌市周日（3月31日）突發短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，導致一個小區3人墜亡，據指他們均被大風從屋裏捲出窗外，涉事房屋及窗戶品質受到關注。小區開發商南昌豪佳實業有限公司表示，房屋交付都有驗收標準，警方已介入調查。

事發在南昌市南昌縣偉夢清水灣小區，多名業主指出事的3人分別住在小區某幢的20樓和11樓，其中兩人是祖孫關係。60多歲祖母和11歲孫子一起在房間睡覺，凌晨被大風連人帶窗戶、床墊一起捲到外面。11樓一名60歲老人也被狂風捲下樓，找到時都已身亡。建築專業人士指出，窗戶結構好比人體結構，其骨架就是鋁合金，玻璃靠鋁合金固定到牆上，如鋁合金自身強度足夠，玻璃出事機率較小，故裝潢需找規範的商家。負責該小區的物業工作人員形容這次意外是天災，已開展排查，清理掉落的瓦片等。偉夢清水灣2015年建成，有120幢樓房，總戶數4,931個。小區開發商與江西偉夢集團關係密切，後者前董事長李夢平是江西省前副省長胡長清貪腐案的主要行賄人，出獄後重操舊業，在今年初該省警示片上被點名。

塘南紅星站風速推測，南昌縣遭遇的風堪比一場颱風。根據氣象標準，颱風底層中心附近最大平均風速為每秒32.7米至41.4米，底層中心附近最大風力12至13級。研究顯示，當平均風力達到8級、陣風9級時，速度堪比正常行駛的地鐵，10至11級大風是一個人站立的臨界值，達到這個值保持站姿都難。有分析指，如此強的風應該屬於「下擊暴流」，事發樓層屬於高層，風力可能變得更強，再加上高樓與高樓之間的「狹管效應」，事發時風速甚至可能有14至15級，威力相當於強颱風登陸。