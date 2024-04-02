內地打擊肉類產品違法行為　查處使用瘦肉精

國務院食安辦、公安部、農業農村部、市場監管總局近日印發通知，部署各地開展為期8個月的嚴厲打擊肉類產品違法犯罪專項整治行動，以生豬、肉牛、肉羊和肉雞養殖場為重點，嚴厲查處使用瘦肉精等違禁藥品、銷售、隨意棄置病死畜禽等違法行為。

《關於開展嚴厲打擊肉類產品違法犯罪專項整治行動的通知》顯示，要以生豬、肉牛、肉羊、肉雞及其肉類產品為重點，對畜禽養殖、屠宰、無害化處理、肉及肉製品生產經營全鏈條開展專項整治，堅決斬斷非法屠宰、加工、銷售鏈條。通過查處重點案件、關停違法經營主體、懲處違法犯罪分子、曝光典型案例，嚴厲打擊肉類產品違法犯罪，健全肉類產品質量安全長效監管機制，保障肉類產品質量安全。

通知明確要求緊盯重點地區和重點場所，開展排查和暗訪，建立問題線索清單。對發現的違法違規行為，開展追蹤溯源，形成工作閉環。當局要求重點檢查屠宰場、無害化處理場，嚴厲查處私屠濫宰、注水、注藥或者注入其他物質、病死畜禽被掉包等違法行為。各地市場監管部門亦要開展重點檢查，督促生產經營者落實食品安全主體責任，嚴厲查處使用或銷售來源不明、未經檢驗檢疫、檢驗檢疫不合格的畜禽產品以及生產假冒牛、羊、驢肉製品等違法行為。