青藏鐵路公司前總經理受賄　一審判監13年

甘肅省慶陽市中級人民法院周一（1日）一審公開宣判青藏鐵路公司前黨委副書記、總經理王忠玉受賄、利用影響力受賄案，決定執行有期徒刑13年，並罰款120萬元（人民幣，下同，約132萬港元）；追繳在案的贓款、贓物及其產生的孳息予以沒收，上繳國庫。

經審理查明，被告王忠玉在1991至2017年期間，利用擔任青藏鐵路公司黨委副書記、副總經理、總經理等職務便利，為他人在企業經營、工程承攬、職務晉升等方面提供幫助，收受他人財物共折合2,587多萬元（約2,800萬港元）。退休後，他利用原職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務行為，為他人在工程承攬、科研項目立項、產品推廣等方面提供幫助，收受他人財物共折合逾55萬元（約60萬港元）。

法院認為，王忠玉身為國家工作人員，利用職務便利為他人牟取利益，長期、多次收受他人財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。他退休後仍利用原職權和地位形成的便利條件通過國家工作人員為他人牟利，收受他人財物，構成利用影響力受賄罪。綜合考慮其犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，法院以受賄罪判處他有期徒刑12年，並罰款100萬元（約110萬港元）；犯利用影響力受賄罪判處有期徒刑3年，並罰款20萬元（約22萬港元），數罪併罰決定執行上述刑期。