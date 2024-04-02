中美元首通電話　華倡堅持三大原則

中國國家主席習近平周二（2日）晚上與美國總統拜登通電話，二人就中美關係及雙方共同關心的問題坦誠深入交換意見。習近平向拜登闡述中方在涉港、人權、南海等問題的立場。中方歡迎美國財政部長耶倫及國務卿布林肯近期訪華。

習近平指出，去年11月與拜登在美國加州三藩市會晤，雙方團隊這數個月認真落實二人達成的共識，中美關係出現企穩態勢，受到兩國各界和國際社會歡迎，但兩國關係的消極因素也有所增加，需要引起雙方重視。他強調，戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒鈕扣」，中美兩個大國不能夠不來往、不打交道，更不能夠衝突對抗，應該相互尊重、和平共處、合作共贏，繼續沿着穩定、健康、可持續的道路向前走，而不應該走回頭路。

此外，習近平向拜登提出今年中美關係要堅持三大原則，一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對兩國關係的正面預期；二是以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定；三是以信為本，用行動兌現各自承諾，將「三藩市願景」轉為「實景」。他表示，雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，以負責的擔當加強國際協調。

在台灣問題上，習近平再次強調這是中美關係第一條不可逾越的紅線，對於「台獨」勢力分裂活動及外部縱容支持，「我們不會聽之任之」，希望美國把拜登不支持「台獨」的積極表態落實到行動上。對於美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長，他形容這不是「去風險」，而是製造風險。

根據中方通報，拜登表示美中關係是世界上影響最深遠的雙邊關係，雙方可以積極推進合作，同時負責地管理分歧，並重申美方不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突；美方奉行一個中國政策。中國發展有利於世界，美國不尋求遏制中國發展，不尋求同中國「脫鉤」。

通報最後提到，兩國元首也就烏克蘭戰爭、朝鮮半島局勢等交換意見。二人認為這次通話是坦誠、建設性，同意繼續保持溝通，責成雙方工作團隊落實好「三藩市願景」，推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制以及兩軍溝通，在禁毒、人工智能、應對氣候變化等領域展開對話合作，採取進一步措施擴大兩國人文交流，就國際和地區問題加強溝通。