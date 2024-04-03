女子退租出租屋　房東提燈檢查索償逾一萬人民幣

江西省上饒市一名女子日前發布影片稱，她租住在上饒玉山縣一處自建房，退租時房東拿着燈一點一點檢查，最後列出清單要求賠償一萬餘元（人民幣，下同，約1.1萬港元），引發網民關注。

事主小陳表示，她因為小孩讀書在玉山縣城東小學附近租房。退租時，房東逐一檢查牆壁、床、櫥櫃、門框、板櫈等，並貼上黃色標記，之後列出一張清單，詳細列出油漆、床、實木門、窗簾、蹲坑、廚房門、外牆磚、地磚等需要支付的損傷補償以及由此產生的工資。網民事後將此事戲稱為「提燈定損」，有網民認為房東是打算重新裝修房子，讓租客承擔這筆費用，另有人指摘這種行為構成敲詐勒索。

東門村所屬冰溪街道辦事處上周五（3月29日）發布通告，證實雙方經村委會組織多次協商，於去年10月8日達成和解，此後雙方再次因口角糾紛，矛盾持續升級，小陳遂在網上發布影片，目前冰溪街道相關部門正積極組織雙方當事人依法調解，處置雙方糾紛。當被問及調解最新進展時，冰溪街道辦事處工作人員周一（4月1日）表示，目前還是以先前發布的通告為準，有最新消息會再次發布，很快就會對網民反映的問題陸續回答。