台灣花蓮7.5級強震全島搖晃1分鐘　台陸日菲發海嘯警報

台灣花蓮對出海域周三（3日）上午7時58分發生黎克特制7.5級強震，震央位於花蓮東南25公里海域，震源深度12公里，屬極淺層地震。此後，台灣先後發生7次餘震，早上8時11分及8時35分的兩次分別達6.5級和5.6級。

發生7.5級地震期間，全台灣搖晃逾1分鐘。台北市震感強烈，部分地區停電，捷運及高鐵全面停駛。在花蓮，北濱街一幢5層高建築物傾斜，往路面倒下去，1樓餐廳「幸福時刻早午餐」直接被壓至消失，原本紅色的屋簷壓在地面，路邊車輛緊急停駛，民眾尖叫不斷。此外，舊火車站前的一幢10層高公寓亦傾斜，逾百住戶逃出。

台灣氣象署發出海嘯警報；在中國大陸，廈門、福州、深圳、杭州等地有震感，自然資源部海嘯預警中心發出海嘯I級警報（紅色）；日本氣象廳亦向宮古島、沖繩本島等多地發海嘯警報，預計有3米高巨浪。菲律賓亦發布海嘯警報，23個地區可能受影響，呼籲沿岸民眾立即疏散到高地。

氣象署表示，這是1999年9月21日台中7.3級大地震以來的最大規模地震，未來3天可能還會再發生震度達7級的地震。12縣市發布國家級警報，但不少民眾沒收到，氣象署正調查原因。