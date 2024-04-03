地震致捷運高架路軌移位　乘客落車徒步疏散

台灣周三（3日）上午發生7.2級大地震，規模是1999年集集大地震以來最大。地震導致台北捷運、台鐵、高鐵全部停駛，有車上乘客稱地震時列車「搖到很像要出軌」。其中，新北捷運環狀線發生路軌移位，畫面令人膽戰心驚。

新北捷運環狀線中原站至板新站之間路軌發生位移狀況，乘客被迫落車徒步沿高架軌道離開。新北捷運公司稱正在調查了解，因該處採用「偏心柱」設計，將逐一確認墩柱安全，其後證實路軌移位，恐要長期修復。該公司早前宣布，環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌全線停駛疏散旅客，並檢查全線設施設備，復駛時間有待公布。

地震發生後，台北捷全線車站暫停營運約40至60分鐘，將進行安全檢查，暫無異常回報。高雄捷運、輕軌於地震後全線列車暫停行駛，經巡檢後，已於上午8時34分恢復正常運作，高雄國際機場則沒受地震影響正常升降。另外，高鐵、機捷也陸續宣布停駛，旅客被要求離開車廂。台鐵公司指出，蘇澳新、和平、花蓮、南澳站各有5級震感，礁溪來往鳳林列車暫無法行駛，另和仁來往崇德間東正線部分路段有大面積落石，目前無人車損傷。