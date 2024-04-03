互免簽證實施滿月　逾175萬人次華客赴泰旅遊

中國與泰國自上月1日實施互免簽證協定後，兩地遊客互訪熱度攀升。數據顯示，截至上月31日，泰國累計接待外國遊客逾937萬人次，中國佔超過175萬人次，為入境當地外國遊客最多的國家。

內媒周一（1日）從雲南昆明出入境邊防檢查站獲悉，上月1日至周一凌晨零時，該站在昆明口岸共驗放免簽入境的泰籍旅客13,100多人次，出境赴泰的中國籍旅客24,200餘人次。昆明口岸已開通往返泰國曼谷、清邁、布吉島等地共3條直飛航線，日均執飛泰國航班達12班。西雙版納磨憨出入境邊防檢查站指，上月1日至31日該站在中老邊境驗放入境的泰籍旅客2,100人次，其中中老鐵路磨憨口岸驗放入境的泰籍旅客629人次，環比上升750%。該站今年驗放出入境第三國人員12,800人次，其中9,400人次為泰籍，佔73.4%。入境泰國人中，前3大事由分別是觀光休閒、會議商務、學習。

帶團到泰國的領隊王曉梅從事旅遊業已15年，周一對內媒表示，以前一個月大概帶2個團從成都到泰國，現在一個月要帶5個團。她指出，中泰互免簽證省去了辦簽證的準備時間，入關也變得更順暢，時間和經濟成本降低，「說走就走的旅行成為可能」。