沖繩海嘯警報　那霸機場停升降　日美基地開放避難

台灣花蓮周三（3日）上午發生強烈地震，日本氣象廳向沖繩縣多地發出海嘯警報，呼籲民眾疏散。沖繩那霸機場機場一度暫停所有航班升降，機場迫滿大批滯留旅客。日本航空自衞隊及海上自衞隊軍機升空確認災情，自衞隊和美軍基地也開放安置避難民眾。日本首相岸田文雄表示，會持續收集資料，如果台灣提出支援請求，會立即安排。

全日空航空和日本航空稱，由於發布海嘯警報，飛往那霸機場或石垣機場的客機已改道飛往鹿兒島機場或宮崎機場。那霸機場把乘客疏散至客運大樓3樓，宮古機場亦要求所有人撤離到客運大樓的2樓和3樓。

除了航空交通，沖繩高速公路於當地上午9時15分開始封鎖。地震時，一名70多歲男子從沖繩與那國町前往石垣市看醫生，他說感覺到從未有過的強烈震動，然後手機就收到海嘯警報，他之後到石垣市中央體育公園避難，聚集了很多人，交通十分擁堵。與那國町一名漁民憶述，感覺到地震時正在漁港工作，收到海嘯警報後立即疏散到地勢較高地方，漁船亦駛回近海。他指已經很久沒有看到海嘯，所以很驚訝。

另外，駐日美軍嘉手納空軍基地一度開放讓民眾避難，有民眾稱開車撤離時看到嘉手納基地大門打開，她在美軍引導下駛入基地，基地內已停有20至30輛汽車。日本防衞省宣布，海嘯警報發出後已派出P3C巡邏機、F15戰機、U125A搜救機及UH60L黑鷹直升機升空收集情報，確認災情。海上自衞隊艦艇亦出航確認是否有船舶遇難。航空自衞隊恩納分屯基地接收了約30名前往避難的居民，宮古島自衞隊設施也收容數人。