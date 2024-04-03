地震威力如同32顆原子彈　未來3天或再有強震

台灣氣象署周三（3日）表示，當日早上發生的大地震是25年來最大規模，未來3天可能再發生震度達7級的地震。地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次地震釋放能量如同約32顆原子彈威力。

大陸國家自然災害防治研究院首任院長、中國地質大學（北京）教授徐錫偉指，這次地震是菲律賓海板塊與歐亞板塊之間俯衝帶上的一次地震，發震區域位於菲律賓海板塊向北西斜向俯衝地帶，由於菲律賓海板塊的斜向俯衝在台灣地區及其東部海域除俯衝帶外，還發育了左旋走滑的縱谷斷裂（陸地）及其以西的近南北向逆斷層系。他指出，這個位置發生地震的特點是板塊間碰撞俯衝導致地殼強烈縮短和斜向剪切變形，高震級地震頻發。

台灣對上一次大地震是在1999年9月21日，當時於中部山區發生的黎克特制7.3級強震造成2,400多人死亡，逾萬人受傷，10多萬戶房屋全倒或半倒。郭鎧紋表示當年地震釋放能量的威力約46顆原子彈，而今次地震能量較小，但也出現多次強烈餘震。台灣大學地質系名譽教授陳文山表示，今次強震恐怕會牽動旁邊的斷層活動，尤其是中央山脈斷層系統，後續要特別留意，但觸發後地震規模多大則很難說。