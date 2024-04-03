傳花蓮基地8架F16戰機受損　恐影響空防

台灣花蓮周三（3日）發生大地震，台灣國防部表示，台軍已派遣兵力救援，期望將傷害降至最低。高雄市消防局特搜隊亦前往屏北軍機場，乘搭C130運輸機前往花蓮支援救災。台媒同日報道，位於花蓮北區的空軍基地也傳出災情，基地建築多處受損，至少有8架F16戰機因碰撞造成輕微損傷，恐會造成空防調度問題。

報道指，此次地震首次造成空軍基地及戰機受損狀況，基地內的機堡、機庫及營舍牆面，多處發生龜裂脫落。外界擔憂戰機受損，加上大陸解放軍軍機頻現台海，恐會造成空防調度問題。台灣空軍司令部表示，根據清查戰機均是小零件受損，不影響任何機體，經過立即更換修復後，已恢復戰備狀況，並未受到任何影響。

台灣國防部周三發布消息稱，截至當日上午6時前24小時內，偵獲解放軍軍機30架次和軍艦9艘次在台海周邊活動。四川省西昌衞星發射中心周三發射長征二號丁運載火箭，將遙感四十二號01星發射升空，期間火箭曾向西太平洋方向飛行。台國防部指，該火箭飛經台灣南部防空識別區，但高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。台軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌迹等資訊，適切警戒與應對。