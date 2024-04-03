強震後現海水回流　郭台銘豪宅泳池破裂變水簾洞

台灣花蓮周三（3日）發生大地震，新北、新竹和高雄等地的救援人員接獲逾百宗災情，包括困𨋢等情況。台灣鴻海始創人郭台銘的豪宅頂樓游泳池破裂，整幢豪宅瞬間變成「水簾洞」，畫面相當驚人。在強震過後，宜蘭南方澳民眾拍到港內海水急速回流，原本平穩的海面突然出現湍急水流，停在港內的漁船一度被沖走，疑為海嘯前兆。

新北市政府成立災害應變中心，接獲的災情通報包括搭升降機受困、煤氣洩漏等，消防協助民眾脫困。市教育局長張明文表示，有兩名學生在上課途中被掉落的瓷磚砸中，頭皮受撕裂傷，經治療後已無大礙。新竹縣消防局接獲逾10宗困𨋢事件，高雄市亦接獲受困求助，有民眾家門後的鞋櫃傾倒，導致其無法自行逃脫，未有人受傷。桃園有困𨋢男子表示，期間感覺到升降機快速下墜，所幸只是虛驚一場。

地震發生後，台中、彰化等地發生停電，至少涉及4.3萬住戶。經台電公司調查供電狀況，彰化縣仍有2,372住戶停電，繼續派員搶修中。台電另指，台中地區一度有大批住戶停電，目前仍有9,527戶受影響，已陸續恢復。目前僅有花蓮縣全面停工和停課，宜蘭縣有部分小學和高中需停課，南澳鄉公所等部門停工，台北市和新竹縣則有學校因校舍破損或停電停水等問題而停課。