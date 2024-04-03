連日風雹釀7死　南昌等9地9.3萬人受災

江西近日出現極端強對流天氣，省應急防汛指揮部周三（3日）公布，上月31日開始的風雹災害造成南昌、九江等9個設區市、54個縣9.3萬人受災，7人因災死亡，緊急疏散552人避險、轉移安置263人。

在今次惡劣天氣下，江西省農作物受災面積達5.7千公頃，12戶44間房屋倒塌，80戶192間房屋嚴重損壞，2,751戶4,107間房屋一般損壞，直接經濟損失1.5億元人民幣（約1.66億港元）。其中南昌市氣象台周二（2日）下午變更發布大風紅色預警及冰雹紅色預警，是2011年以來首次出現同一天且不到一小時發布兩條紅色預警。

江西省氣象台表示，周二至周三該省自北向南有強風雹，部分地區有暴雨和10級左右雷暴大風、冰雹等強對流天氣。周四至下周日（4日至7日）雨帶維持在中部和南部，局部地區仍有暴雨，對流天氣將減弱。江西省減災辦分析指，全省本月自然災害風險水平與常年同期持平，歷年災情顯示風雹是主要災種。預計本月全省主要有3次冷空氣過程，將伴有短時強降雨、雷雨大風、冰雹等強對流天氣，降水開始趨強，贛北中南部和贛中北部發生洪澇和地質災害的可能性較大。