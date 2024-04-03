地震致公寓嚴重傾斜　女子折返救愛貓恐罹難

台灣花蓮周三（3日）發生強烈地震，位於市區舊火車站前的一幢10層高公寓「天王星大樓」嚴重傾斜，恐有倒塌危機。有閉路電視拍下驚悚瞬間，鏡頭劇烈上下搖晃，冒出大量煙塵，旁邊路上民眾迅速棄車逃跑。女主播張齡予表示，家開的酒店剛好在大樓的正對面，令她十分焦慮。台媒報道稱，一名女子順利逃出天王星大樓後，為救愛貓返回屋內卻受困，但因多次呼叫姓名未獲回應，懷疑已失去生命迹象。

網傳影片顯示，地震發生後數秒，大樓立刻大幅度晃動，一樓更冒出煙塵，隨後下沉傾斜。當時有多名私家車司機、鐵騎士和路過民眾在旁邊路面等候或經過，見狀紛紛棄車逃跑，另有受驚民眾從屋內逃出，畫面十分嚇人。大樓內仍有一人受困7樓，受困的康姓女子原本已逃出屋外，為救寵物貓又再返回家中，詎料因此受困。救援人員利用生命探測儀確認人在1樓至2樓之間，遂鑿開牆壁試圖將人拉出。

身處台北市的張齡予查看網上災情照片時，發現傾斜將近45度的大樓正對面就是她家開的麗翔酒店，兩邊距離只有5步之遙。她表示，酒店的主要經營者是其姊姊，但目前她人不在花蓮，感到非常焦慮，又因火車停駛，也訂不到票回去，稱：「誰快來把那幢樓拉住！倒下來就壓到我們啦！」她又透露，在上一次花蓮發生大地震致大樓倒塌之前，其父親已為整幢大樓完成結構補強，可以耐8級地震。