唐一軍受查　司法部江西省委擁護中央決定

江西省政協黨組書記、主席，前司法部長唐一軍涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。司法部、江西省委周三（3日）各自召開會議，強調堅決擁護黨中央決定。

司法部黨組書記、部長賀榮主持召開黨組擴大會議，會議指出唐一軍受查一事，充分體現了黨中央堅定不移推進全面從嚴治黨的堅強意志，充分彰顯了反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的堅定態度。會議強調，要深刻吸取唐一軍涉嫌嚴重違紀違法教訓，深入展開警示教育。保持懲治腐敗高壓態勢，縱深推進全系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，為司法行政工作高質量發展提供堅強支撐。

江西省委書記尹弘主持省委常委會議，指要把唐一軍涉嫌嚴重違紀違法視為反面教材，引以為戒。堅定不移深化正風肅紀反腐，堅持有腐必反、有貪必肅。堅決查處不收斂不收手、膽大妄為的腐敗分子。各級黨委（黨組）要更自覺扛起管黨治黨政治責任，嚴格履行全面從嚴治黨主體責任，堅決支持查辦貪腐案件。 各級黨委（黨組）書記要帶頭落實好「第一責任人」的職責，班子成員要認真履行「一崗雙責」，切實把管黨治黨責任壓得更緊更實。