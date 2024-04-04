民居屢現「骨灰房」　部分樓住死人比活人多

內媒周三（3日）報道，全國多地出現「骨灰房」，即個人購買商品房住宅並非用於居住，而是專門用於放置骨灰盒。有居民稱，其所住小區存在一定比例的骨灰房，有的樓層甚至樓幢可能「住的死人比活人多」。

報道指，選擇骨灰房的業主大多生活在一、二線大城市，而大城市存在墓地價格高、管理費用貴、租期短等現實問題，讓親人「入土為安」的代價不小，因此會選擇購買商品房放置骨灰盒。各地因為風俗不同，骨灰房的選擇也有所不同，有些人購買、布置骨灰房時會向「風水先生」諮詢，這也導致有小區出現「骨灰房」過多的現象。江蘇一名房地產業內人士透露，有樓盤開盤時，吸引一群周邊大城市的購屋者前來，其中就有不少人買房用來當作「骨灰房」。

相關行為引發不少居民不滿，例如江蘇如皋某小區就因存在骨灰房，引起一批業主聚集抗議。有居民提出，骨灰房往往長時間無人管理，加上逢年過節的祭拜燒紙、點燃香燭，會有安全隱患。法律界人士指，若房產銷售人員明知購房者目的是安放骨灰盒祭奠卻仍出售，或暗示購房後可以安放骨灰盒，都是違法行為，違反了民法典有關契約效力與消費者權益保護法中的相關內容。