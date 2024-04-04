地震一刻護士即衝前抱嬰　老師折返救貓受困亡

台灣花蓮周三（3日）發生強烈地震，災情畫面令人不安，但在危急關頭也有溫暖一幕。新北市多名婦產科護士在地震發生一刻，衝向剛出生的嬰兒，將他們抱到安全地方，令人感動。花蓮傾斜的天王星大樓中，一名康姓女老師為救愛貓衝回家中受困，被救出時已身亡。學校師生接獲噩耗後均不敢置信，不少人表示不捨，認為她平日工作認真有愛心。

新北市愛麗生婦產科診所的閉路電視畫面顯示，地震發生前，多名護士在嬰兒床邊說話，剛出生的嬰兒乖乖躺在床上，等待餵奶等。詎料突然發生地震，嬰兒床不斷移動或搖晃，多名護士抱起嬰兒離開現場。診所表示，護理人員快速將嬰兒床全部集中，之後抱起嬰兒疏散，院內每年都有相關防災演練，訓練員工如何應對，確保嬰兒安全。

天王星大樓在地震中傾斜，花蓮高級農業職業學校康姓女老師當日原本已離開住處，準備返校工作，但地震發生後她返回住處救愛貓，最終因樓板塌陷受困。經過13小時救援，她被發現時已無生命迹象。她生前任職輔導老師，不少師生聽聞其死訊後感到難過，校方將全力協助家屬辦理後續事宜。校方表示，康女時輔導學生相當有愛心，且教學熱心，到校服務已兩年，認真負責。校方會針對康女平時輔導、接觸的學生，啟動輔導機制。