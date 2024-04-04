政府撥款3億新台幣助花蓮重建　災民將可領救助金

台灣花蓮發生強烈地震後，多地房屋受損、道路坍塌，當局目前除搜救外，亦需準備災後重建工作。行政院長陳建仁周四（4日）視察時表示，中央撥款3億元新台幣（約7,500萬港元）予花蓮縣政府協助重建，並成立捐款帳戶。地震影響公共交通系統，經搶修後台鐵周四凌晨全線搶通，交通部也啟動海、空運疏運旅客與居民。台灣總統蔡英文當日視察聽取各部門簡報，了解目前救災進度。

陳建仁周四偕副總統當選人蕭美琴前往花蓮視察災情，期待全力協助農產品運輸、聯外交通與受影響產業等。台媒引述知情人士表示，蕭美琴知道花蓮災後會碰上農產品運輸問題，還有建築物檢查、修繕、拆除及重建、山區及公路坍方、自來水管破裂如何縮短修繕時間減少影響民生等問題，需行政團隊分別投入資源同時救災與重建。針對中央撥款救災，陳建仁表示之後災區居民可領取救助金、慰問金及臨時工作津貼等。衞福部已設立捐款專戶，各界自周四至下月3日的一個月內，可循3個渠道捐款。

在周三（3日）地震發生時，有7縣市未收到「國家級警報」，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、高雄市、屏東縣，引來民眾擔憂。台灣氣象署表示，該警報的發送條件較嚴格，為地震規模達黎克特制5級以上且所在地的預估震度達4級以上，但當時地震預警系統預估地震規模最高6.8級，造成部分縣市的預估震度未達4級。地震中心也提出未來精進方式，將調整發布門檻有容許誤差的彈性空間，而非僅單一數值，以在震度較大時能對民眾適時發出警報。