大陸受台地震影響逾千列車重開　網民幸災樂禍遭禁言

台灣花蓮周三（3日）發生強烈地震，波及大陸多地，東南沿海地區逾20條鐵路線、超過1,000列旅客列車受影響，目前受影響的鐵路已全部恢復運行。中國鐵路上海局集團有限公司周四（4日）發布消息，長三角鐵路當日將迎來客流高峰，預計發送旅客360萬人次，較2019年同期增長近12%。

當局表示，長三角地區民眾近日踏青祭祖，帶動「春遊熱」持續升溫，探親、旅遊、商務等客流相互交錯。其中長三角鐵路於周三發送旅客逾297萬人次，較2019年同期增加逾14%。長三角鐵路部門周四另加強對北京、廣州、福州、南昌、長沙等直通方向，及往返鹽城、揚州、黃山、嘉興等長三角區域內熱門旅遊城市間的運力增補，當日計劃增開208列客運列車，滿足旅客乘車出行需求。

花蓮地震後，周三有網民在社交平台微博發文稱，台灣和日本先後遭地震侵襲，認為是雙喜臨門。微博管理員周三發文稱，在巡查中發現有少數用戶發布幸災樂禍、調侃災難的不當言論，另有個別用戶為博眼球惡意關聯，發布惡意攻擊、煽動極端情緒的違規內容，將嚴肅處置。微博已清除逾340條相關違規內容，並對超過20個違規帳號禁言。