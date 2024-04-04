內地清明假氣溫偏高1至3℃　鄱陽湖水位升破枯水線

中央氣象台周四（4日）繼續發布暴雨藍色預警，湖南南部、江西南部、浙江南部和廣東北部等地部分地區有大雨到暴雨，其中廣東北部等局部地區降雨量達100至160毫米，部分地區或有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。周四至周六（6日）清明假期期間，降雨特徵為南多北少，華南北部等地強降雨連連，但大部分地區氣溫較常年同期偏高1至3℃。

中國氣象局周三（3日）在北京召開記者會，介紹清明假期期間天氣趨勢預報，預計假期3日影響內地的冷空氣勢力較弱、路徑偏北，北部大部分地區及雲南、海南等地以晴到多雲天氣為主，青藏高原東部、四川盆地、貴州等地多陰雨或雪天氣，江南、華南部分地區有強烈降水、強對流天氣。因應清明祭祀及戶外活動增多，目前廣西、四川、貴州、雲南等地森林草原火險氣象等級高，需加強野外火源管理。

受降雨及上游來水共同影響，中國最大淡水湖鄱陽湖水位快速上漲，至周四上午8時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位上漲至12.18米，較上月30日的10.24米上漲了1.94米。鄱陽湖水文水資源監測中心啟動24小時值班值守，隨水位上漲，鄱陽湖通江水體面積擴大至1,520平方公里，半個多月前鄱陽湖通江水體面積仍在1,000平方公里以下。水文部門預計，鄱陽湖水位短期內仍呈現快速上升態勢。