中美商貿工作組首次副部長級會議　同意密切溝通

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文周二至周五（2日至5日）訪美，與美國商務部副部長拉戈（Marisa Lago）共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。中國商務部周五發布消息指，雙方就各自關心的商貿政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題，進行客觀理性、專業務實的溝通。中方關切美對華加徵301關稅、制裁華企等情況。

王受文表示，近期中美元首通話，指示雙方工作團隊推進商務等領域磋商機制。中方願與美方共同努力，通過中美商貿工作組加強溝通、擴大合作、管控分歧，為兩國企業開展貿易投資合作營造良好的環境。他重點就美對華加徵301關稅和相關301調查申請、泛化國家安全、制裁中國企業、修訂貿易救濟調查規則、雙向投資限制、對中國企業不公平待遇等表達關切。美國商務部表示，雙方討論到跨境數據流動和監管透明度，美方提出影響美企的商業和市場准入問題，以及對中國工業產能過剩日益影響美國的憂慮。

雙方同意，兩國商務部願與雙方企業保持密切溝通，討論企業關注問題；共同支持雙方舉辦的貿易投資促進活動，包括進博會、投洽會、中國-加州經貿合作論壇，以及在清潔能源技術、婦女健康等領域的合作活動；加強討論產業界關注的具體標準問題；探討加強貿易便利化合作；發揮出口管制訊息交流機制作用，加強出口管制領域的溝通交流。拉戈今年下半年將率團訪華，與中方共同主持中美商貿工作組第二次副部長級會議。