港深口岸清明假現雙向客流高峰　日均料達82萬人次

內地周四至周六（4至6日）為清明連假，周四也是香港的公眾假期。內媒周五（5日）報道，廣東深圳各口岸迎來大批港澳入境客流和內地出境客流，深港兩地客流雙向奔赴。深圳邊檢總站預計，這3天港深口岸將迎來新一波客流高峰，日均出入境人員將達82萬人次，客流峰值或突破87萬人次。

福田口岸入境大廳周四有拿花束、祭品等物品前往深圳墓園或內地祭祖的香港居民，客流比平日略有增多。出境方向在皇崗口岸相對平穩，福田口岸則有多時段幾波節前返鄉祭祖等的港澳居民陸續返程，也有內地居民赴港休閒打卡的客流小高峰。截至當天下午3時，皇崗邊檢共查驗出入境人員11.5萬人次，僅福田口岸出入境旅客就有近9萬人次。蓮塘邊檢在當天中午前共查驗出入境人員2.2萬人次，較前一日增加近30%。其中出境高峰出現在早上8時半至9時半，以內地赴港澳遊旅行團為主；入境旅客則以香港居民為主，外國人144小時免簽入境團亦明顯增加。

線上旅行社去哪兒網顯示，清明連假首天內地熱門城市酒店預訂量較去年同期增長近兩倍，江蘇、廣東、浙江是最熱門的旅遊省份。北京、上海、南京、武漢、杭州、重慶、成都、西安、長沙、廣州位列前10，其中8個是南方城市。