傾斜天王星大樓兩周內拆除　友人尋罹難居民愛貓

台灣花蓮周三（3日）發生強烈地震後，市區天王星大樓應聲陷落傾斜，住在7樓的康姓女老師逃出後折返住處救愛貓，卻受困罹難。天王星大樓周五（5日）開始拆除，預計兩周內完成。部分住戶早上回到大樓欲想回家拿取重要物品，因建築物仍有危險性遭拒。康女飼養的愛貓至今仍未見蹤影，有友人發文尋求協助。

花蓮縣長徐榛蔚周五早上9時主持地震災後天王星大樓拆除工程暨撫慰亡靈典禮，並上香叩拜，天王星大樓建築商用石錘敲三下撫慰亡靈。目前大型機具已進駐現場，徐榛蔚表示天王星大樓下午開始拆除，期間如發現新證據，檢方仍會持續採樣。至於民眾未受破壞的財產，交由警方辦理後續認領事宜，但考量安全問題，拆除時禁止住戶進入大樓。

徐榛蔚另提到，花蓮深山的西寶小學物資救援方面，空勤總隊會持續空投物資，縣政府持續與小學以及中部橫貫公路附近居民保持聯繫以提供協助，工程團隊持續搶修，公路預計最快周六（6日）通車。罹難康女的友人轉發訊息指，目前沒有任何已證實的消息說明康女的愛貓已經不在，很有可能還在7樓，希望大家能幫忙注意，協助他們找到該貓。