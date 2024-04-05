中越外長會晤推進南海磋商　警惕陣營對抗

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（4日）在廣西與越南外長裴青山舉行會談。越方表示願與中方妥善管控分歧，積極推進海上合作和《南海行為準則》磋商，維護南海和平穩定。王毅則指，要警惕在本地區搞陣營對抗，拼湊各種「小圈子」，破壞地區和平穩定大局。

王毅表示，中方始終視越南為周邊外交優先方向，願一道規劃好雙邊交往合作，加強高層戰略溝通，加快發展戰略對接，持續擴大經貿投資、數碼經濟、綠色發展、新能源、關鍵礦產等方面合作，同時密切人文交流，鞏固民意基礎。他又指，要繼續在事關彼此重大利益問題上相互支持，妥善管控分歧，加快推進海上合作和《南海行為準則》磋商，以合作共贏化解矛盾分歧。

裴青山亦指，越方始終視中國為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，願與中方保持密切協調，規劃高層交往，加強黨際交流，推進互聯互通，促進經貿投資，深化地方合作，積極宣傳越中友好，建設好具有戰略意義的越中命運共同體。他強調，越方奉行一個中國政策，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏等問題上的立場，反對利用人權、民主干涉別國內政，將與中方加強多邊協調，維護共同利益。