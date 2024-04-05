廣東多地暴雨水浸　列車延誤巴士一度停運

廣東進入強降雨、強對流多發季節，韶關、清遠等地出現暴雨，有大橋鐵架被沖塌，亦有人遇水浸被困車頂。韶關市有關部門周五（5日）表示，當地已疏散安置逾800人。受暴雨影響，京廣鐵路、京廣高鐵途經韶關地區的列車出現不同程度延誤，逾400名旅客出行受影響。

廣東省防汛防旱防風總指揮部周四（4日）召開全省強降雨防禦工作視像會商會議指出，此次強降雨持續時間長，降雨落區與上一輪強降雨過程高度重疊，累積雨量大，局部地區有大風及小冰雹，形勢不容樂觀。省防總決定於當晚6時啟動防汛4級應急響應。據不完全統計，韶關全市接報7條公路中斷，全市出現33處積水點，至周五市區路面積水逐漸減退，臨時停運的大部分巴士路線已逐步恢復營運。

中國應急管理部指出，江南南部、華南中北部將有持續強降雨，國家防汛抗旱總指揮部啟動防汛4級應急響應。氣象部門預測周四晚至下周日（7日），江西南部、福建、廣西東北部、廣東中北部等地有大到暴雨，其中廣西東北部、廣東西北部等地部分地區有100至220毫米大暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。