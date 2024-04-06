業主質疑停車費過高維權　置業顧問駕車輾傷3人

有福建網民周四（4日）發布影片稱，福州福清中聯悅融莊小區業主因不滿停車費過高，與小區物業工作人員發生糾紛，期間有人開車衝撞輾壓業主，導致3人受傷。小區物業工作人員承認此前曾調整停車費，但衝撞業主的是置業顧問，而非物業工作人員，警方已介入。

影片顯示，事發於周二（2日），當時現場比較多人，一輛私家車突然啟動，撞向人群並將人員撞倒後離開，現場群眾一片驚叫、多人倒地。影片發布者稱，撞人者為福清中聯悅融莊小區物業工作人員，爭執發生原因是小區調整了停車費，業主到現場進行維權。現場停車收費牌顯示，調整後的停車費用為產權車位每月70元（人民幣，下同，約75港元）；臨停車車輛2小時內免費，隨後每小時收費10元（約10.8港元），每日100元（約108港元）封頂。該小區物業工作人員周四向記者表示，費用調整公告在今年3月發出，本月初實行，確實引發部分業主不滿，但事發當日撞人者不是物業工作人員，而是營銷中心的置業顧問，已經被警方帶走。關於停車費用，物業工作人員表示，他們是按照開發商的要求調整。

內媒指，在周二晚上福清市公安局針對此事通報，稱當晚6時許接報稱，宏路街道某小區發生物業糾紛，警方迅速出警處置。經查，32歲置業顧問陳某影在與部分業主爭執後駕車駛離，致3名業主受傷。目前，陳某影已到案，傷者均已送醫救治，無生命危險，案件正在辦理中。