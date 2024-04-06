內地今年內　基本實現道路客運電子客票全覆蓋

內媒記者周五（5日）從交通運輸部獲悉，全國將於今年內全面實現居民身份證、護照、外國人永久居留身份證等實名證件網上購買電子客票。

交通運輸部近日印發的2024年基本實現道路客運電子客票全覆蓋工作方案提出，今年10月底前，各省級交通運輸主管部門對照道路客運電子客票基本全覆蓋的目標，將全面實現居民身份證、護照、外國人永久居留身份證、港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證等實名制證件支持網上購買電子客票。同時，實名制管理的二級以上汽車客運站、定制客運線路電子客票覆蓋率達99%以上，省際市際線路電子客票覆蓋率達95%以上。

據有關負責人介紹，將全面開展底數摸排，各省級交通運輸主管部門組織梳理轄區內二級以上汽車客運站、定制客運線路、省際市際客運線路底數和電子客票服務覆蓋現狀，以及居民身份證、護照、外國人永久居留身份證、港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證等實名制證件支持網上購買電子客票的情況，建立底數台賬。今年9月底前，各省級交通運輸主管部門將組織各市縣逐一核實未實現電子客票應用服務的二級以上汽車客運站、定制客運線路、省際市際客運線路情況，採取針對性措施，加快實現電子客票應用。