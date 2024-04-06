大甲媽祖明抵彰化　警部署逾3000人防暴

大甲媽祖遶境是台灣年度宗教盛事，每年吸引國內外大批信徒共襄盛舉。惟過去大甲媽祖遶境行經彰化市時，發生多次搶轎衝突及記者遭毆打事件。大甲媽祖預計今日（6日）進入彰化縣，當局已安排逾3,000警力戒備，彰化地檢署也罕見將由主任檢察官於大甲媽祖遶境彰化縣轄期間，進駐彰化縣警局，隨時應對暴力事件。

彰化地檢署日前針對大甲媽祖遶境彰化縣，由彰檢檢察長張曉雯邀集彰化縣警局等單位召開專案會議，彰化縣刑警大隊長陳培德在會中提出防制部署專案報告，並共同研究遶境活動可能發生的衝突因子及防範作為。會議後除彰化縣警局由訓練科長林世明領軍成立「機動應變隊」，將與逾3,000警力配合；彰檢並指派主任檢察官高如應將於大甲媽祖遶境彰化縣轄期間，進駐彰化縣警局勤務中心。

在2022年4月，雲林縣北港鎮武德宮發生嘉義、彰化2個陣頭因燃放鞭炮引發鬥毆事件，甚至還有不明男子偷開警車衝向人群，衝突影片曝光引發社會譁然。彰化地檢署為因應遶境等宗教活動爆發大規模衝突事件，之後比照查賄模式，在大甲媽祖遶境進入彰化縣期間，指派檢察官進駐警局。