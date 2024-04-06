耶倫強調反對中美脫鈎　今再晤何立峰

正在訪華的美國財長耶倫周六（6日）連續第二天在廣東省廣州市，與中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會晤。耶倫當日將結束在廣州的活動，將轉往北京。她周五（5日）在中國美國商會主辦的活動致詞時，再次強調反對中美「脫鈎」。

耶倫周五參加中國美國商會主持的活動，並向美國在華企業發表演講。她指出，廣州這座城市在中國經濟史上有獨特地位，還在外國對華投資目的地中名列前茅，包括來自世界500強企業的投資，這裏很適合她來強調中美之間強大的經濟聯繫。她又指，中國有龐大且不斷壯大的中產階級，對美國製造商和其他公司來說是巨大市場，總統拜登和她都堅決反對中美脫鈎，兩國之間完全的經濟分離既不現實也不可取。

耶倫周六將飛往北京，下周日（7日）繼續與中方官員、經濟學家會晤，並跟北京大學的師生見面。她下周一（8日）還將會晤中方官員，當日下午將就此訪舉行記者會，並於下周二（9日）啟程返美。內地官媒對她此訪問作出相對正面的報道，並強調美中合作的重要性；但有輿論批評其訪華誠意不足，並認定美國目標在於遏制中國發展。