交通標誌混亂　引司機逆線行駛遭罰款

陝西省安康市一名司機近日跟隨交通標誌行駛，竟然駛入禁止通行路段並遭罰款，多名網民表示有相同經歷。內地傳媒上周六（6日）報道，警方發現當局6年前公布把路段劃為禁止通行後，其他部門卻在道路劃下錯誤標示。對於市民無辜被罰，警方稱正與上級積極反映。

有司機早前發文憶述，自己今年2月12日在安康市巴山東路-朝陽巷800米處行駛期間，遭安康交通警察漢濱大隊以逆向行駛為由，罰款200元人民幣（約216港元）並扣3分。他心有懷疑，於是返回事發位置觀察，竟然發現交通箭嘴指引車輛「可以直行、右轉」，但右轉後的道路有「禁止車輛駛入」標誌。司機對於自己被處罰感到十分冤枉，交警部門只表示周一（8日）再答覆，他於是上網訴苦，卻發現多人同病相憐。

事件引起傳媒關注，安康交警漢濱大隊上周四（4日）回應查詢，證實交通標誌的確存在，並解釋警方2018年已公布相關道路設置為單向通行，但負責交通指示標線的住建部門在2022年劃設指示後，卻出現如今矛盾情況。警方已聯繫相關部門落實整改，人手處理不合理的標線。關於罰款問題，由於牽扯量比較大，問題較多且複雜，所以仍在對接。