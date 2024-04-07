男子陷網戀失20萬人民幣　騙徒竟是相熟紅娘

江西省吉安市吉水縣一名男子早前陷入網絡戀愛，經前同事介紹結識對方的姪女後，陸續向女方匯款超過20萬元人民幣（約22萬港元），女方卻突然人間蒸發。內媒上周五（5日）報道，警方查出所謂「姪女」其實是由前同事本人假扮，前同事供稱自己平時開銷大才萌生騙財想法，她目前已被刑事拘留。

宋姓受害人於2022年萌生拍拖結婚的念頭，於是號召朋友幫忙介紹對象，曾經的賴姓女同事主動推介條件優越的姪女「梁夢」。宋男於是與梁夢開始接觸並確立戀愛關係，惟由於自己在外地務工，一切交流只透過網上進行。梁夢便以特殊節日、打架受傷、美容、伙食等理由索取錢財，宋男也照給。直到去年6月梁夢聲稱要創業開舖周轉，宋男為此借貸後卻與對方失去聯絡。

宋男以為梁夢出事或者自己惹對方不快，於是向賴女求助。賴女起初表示會從中勸導，但一個月後也聲稱與梁夢失去聯絡。宋男失戀半年後驚覺自己可能遇上騙徒，於今年2月21日報警。警方查出梁夢的社交註冊資料屬於賴女，梁夢收過的款項也是歸賴女所有，於是趕赴浙江省溫州市拘捕她。她交代，自己察覺宋男為人老實較為好騙，由始至終梁夢都不存在。