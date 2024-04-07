一家五口遊太魯閣遇地震2死　新加坡夫婦失蹤

台灣花蓮外海上周三（3日）大地震，已造成13人死亡，逾千人受傷，至今仍有6人失蹤。新北市游姓一家5口前往太魯閣砂卡噹步道遊玩，於地震後失蹤，上周六（6日）確認尋回游姓父女遺體。而一對持澳洲護照的新加坡夫婦地震當日曾坐旅遊巴前往太魯閣天祥活動中心，目前仍然下落不明。

游姓夫婦原本帶3名孩子回花蓮掃墓，順道前往砂卡噹步道旅遊，誰知遇上大地震，自此音信全無。事發後，花蓮縣與高雄市特搜隊前往太魯閣砂卡礑步道救援，上周五（5日）發現1男1女遺體，游男家屬透過救難人員拍攝的照片，確認死者為游父及11歲長女。家屬透露，游母聞聽兒子及孫女死訊後悲痛萬分，對尚有3人未尋獲，游母「希望他們還是活着，只是正躲在哪個角落裏等待救援」。

中央災害應變中心上周六下午統計的失蹤者當中，包括一對持澳洲護照的新加坡夫婦沈惠國（Sim Hwee Kok 音譯）和梁秀珠（Neo Siew Choo音譯）。兩人最後被拍到上周三清晨6時24分步行前往花蓮轉運站，乘坐終點站為天祥活動中心的太魯閣線觀光巴士，惟兩人中途落車，司機無法確定二人落車地點。中央災害應變中心指出，已聯繫到兩人家屬，但對方因父母年邁需照料，暫時取消原定赴台灣的計劃。截至上周六晚上，仍有344人滯留山區，預定周日（7日）305人乘坐接駁車或自行駕車離開。