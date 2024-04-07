北江現今年第1號洪水　多個水文站超警戒水位

廣東省水文局清遠水文分局周日（7日）通報，受降雨影響，珠江流域北江廣東清遠石角站當日上午6時35分流量漲至每秒1.2萬立方米，多個水文站超出警戒水位。依據水利部《全國主要江河洪水編號規定》，北江發生2024年第1號洪水。為全國1998年有編號洪水統計以來最早。

周日上午7時，清遠市多個水文站水位超出警戒水位，其中英城鎮英德（五）站水位29.99米，超警戒水位3.99米。同一時段，大灣鎮大灣（英德）站水位43.49米，超警戒水位1.49米。上述地區沿岸及較低街道或有水淹風險。水文部門提醒，目前北江水位較高，相關單位、沿河村鎮和社會公眾應密切關注雨情變化及時做好防禦工作。廣東省氣象台預計，粵北、珠三角北部市縣周日有暴雨、局部（特）大暴雨，珠三角南部和粵東市縣有大到暴雨、局部大暴雨，部分市縣伴有強雷電、8至11級短時大風和小冰雹等強對流天氣。

清明假期間，冷空氣大舉南下，福建、廣東、廣西輪番遭遇雷雨大風冰雹等天氣。上周五（5日）開始，從清遠韶關到惠州河源普降暴雨到大暴雨。廣東韶關羅坑水庫30分鐘降雨達120毫米；英德國家站1小時降雨103.8毫米，創下國家級氣象站小時降雨破百的最早紀錄；同晚廣西百色市田東縣不少地方更落下了拳頭大小的大冰雹。中央氣象台周日上午6時發布暴雨藍色預警，預計當日江西、福建、廣東等地仍有較強降雨天氣，需注意疊加效應和短時強降雨可能引發的城市內澇、山洪、地質災害等。